【HG 1/144 インフィニットジャスティスガンダム弐式 [クリアカラー]】 6月28日 発売予定 価格：3,630円 【HG 1/144 ライジングフリーダムガンダム[リサーキュレーションカラー/ネオンイエロー]】 6月28日 発売予定 価格：2,970円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 インフィニットジャスティス