博多駅前で4日、福島県と福岡県東峰村の生産者たちが、農産物をPRする復興応援フェアが行われました。会場には、旬の福島の野菜や果物に、東峰村の農産加工品や地酒などおよそ40種類が並びました。福島・東峰村復興応援フェアは、東日本大震災と九州北部豪雨の被災地を支援しようと毎年開かれていて、ことしで8回目です。■財津ひろみアナウンサー「さくらんぼって、こんなに果汁がジュワっと出るんですね。甘い、すっきりし