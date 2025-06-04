7500rpmまで颯爽と回る自然吸気エンジン4代目のND型マツダMX-5（ロードスター）に載る自然吸気エンジンは、排気量を問わず格別。7500rpmまで颯爽と回転するユニットは、高級なポルシェを除いて、他に思い浮かばない。【画像】時代を超越するコンセプトND型 マツダ・ロードスター副長の兆し？日本のクーペたち全135枚2019年に、従来の158psから184psへ強化された2.0L 4気筒は、グレートブリテン島の環境へ理想的。一方で1.5