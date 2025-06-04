気象台は、午後7時17分に、洪水警報を太田市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】群馬県・太田市に発表 4日19:17時点南部では、4日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、4日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■太田市□大雨警報・土砂災害・浸水4日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】4日夜遅くにかけて警戒