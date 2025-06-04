ＩＨＩの井手博社長が読売新聞のインタビューに応じ、原子力事業の売上高を、２０３０年代に現在の２倍の１０００億円規模に引き上げる考えを示した。２６年度からの次期中期経営計画に盛り込む方針だ。世界的に進んでいる原発活用の需要取り込みを目指す。ＩＨＩは、原子炉の圧力容器や格納容器などを手がける。原発は安定的に発電できて発電時に温室効果ガスを出さないことが注目され、国内で再稼働の動きが加速しており、海