気象台は、午後7時9分に、大雨警報（浸水害）を草加市、越谷市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・草加市、越谷市に発表 4日19:09時点南部では、4日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨警報・浸水4日夜のはじめ頃に警戒3時間最大雨量45mm■川口市□大雨警報・土砂災害・浸水4日夜のはじめ頃に警戒3時間最大雨量60mm■草加市□