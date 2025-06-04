「日本一だらしないキャンプ女子」として人気のキャンプ系YouTuber・たにりか（谷梨花）さんの初のデジタル写真集「週末ふたりキャンプ」（撮影：藤本和典、税込み1980円、がblueprintからリリース。表紙やカットが公開されました。【写真】たにりかさんと一緒に露天風呂？たにりかさんは2001年生まれの24歳。グラマラスなスタイルと153センチの低身長、そして豪快かつ親しみやすいキャラクターで人気を博し、SNS総フォロワー数は1