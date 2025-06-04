県内では去年1年間で熱中症により1295人が救急搬送され6人が死亡しています。夏本番を前に熱中症への注意を呼びかけようと県が対策会議を開きました。熱中症をめぐっては、6月から職場での対策が義務化されました。新潟労働局によりますと初期症状のまま放置したり対応が遅れたりして亡くなるケースが多いといいます。4日、県庁で開かれた対策会議。気象台の担当者はことし6月から8月の気温が例年より高い見込みであることを