私はキミカ（29）。現在、旦那と息子・ソウタ（3歳）との3人で暮らしています。子どもの習い事代や自分のお小遣いを賄うために、今は週に3回ほど飲食店でパートをしています。結婚したときは「いつか子どもが生まれたら、子育てに専念したいな」と思っていたので、最近のバタバタした日々には複雑な思いがあります……。そんななか、先日ソウタのクラスメイトのママ・リエさんと公園で話したときに自分のなかでモヤモヤしてしまう