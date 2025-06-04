KIRINJIが、ビルボードライブツアー『KIRINJI Billboard Live Tour 2025』の追加公演を7月28日にビルボードライブ東京にて開催する。 （関連：LAGHEADS、Blue Note TokyoレポKIRINJI、HIMIら個性豊かなゲストと開いた新しいポップミュージックの可能性） 本公演は、7月11日より3都市を巡るツアーのファイナル公演に。世代を超えて常にアップデートを続けるKIRINJIによる、上質なサウ