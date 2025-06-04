SAGA久光スプリングスの小早川武紱代表取締役（49）が中田久美新監督への期待を口にした。2023年に練習拠点を神戸市から佐賀県鳥栖市に一本化し、24〜25年シーズンには新リーグのSVリーグが発足。そうした背景を踏まえて「スプリングスは大きな転換点にある。『佐賀から世界へ』というテーマを持って活動する中で卓越したリーダーシップとコーチング力を持ったヘッドコーチ（監督）にぜひ就任してほしいという思いがあった