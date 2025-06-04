依然、先行き不透明な「令和のコメ騒動」。政府備蓄米の売り渡し方法が随意契約に変わり、いよいよ店頭に「古古米」「古古古米」などの備蓄米が店頭に並び始めた。かつての価格帯での販売に安堵する消費者も多いだろうが、価格とともに、どうしても気になるのがその商品名だ。なじみのあるブランド米に代わって店頭に姿を現した謎めいた備蓄米の商品名には、どんな背景があるのだろうか？  【画像】取材班も備蓄米を買い求め