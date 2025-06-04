◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンクー中日（4日、みずほPayPayドーム）ソフトバンクの周東佑京選手が交流戦7打席連続出塁中と、絶好調です。前日の交流戦初戦は、3打数3安打2四球で5打席連続出塁と大活躍だった周東選手。この日も「1番・センター」でスタメンに名を連ねます。第1打席、セカンドへゴロを打たされますが、俊足を飛ばしピッチャーのベースカバーよりも早く1塁に到達。内野安打となりました。さらに第2打席、内角高