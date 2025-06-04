「五輪365サミット」でスピーチするIOCのバッハ会長＝4日、スイス・ローザンヌ郊外（共同）【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）は4日、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」への貢献をテーマにした「五輪365サミット」をスイスのローザンヌ郊外で開き、バッハ会長はスピーチで「スポーツを社会に役立てることが私たちの使命だ」と訴えた。今月で退任するバッハ会長はスポーツが平和や健康、ジェ