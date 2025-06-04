「日本ハム−阪神」（４日、エスコンフィールド）阪神の佐藤輝明内野手が四回の第２打席で右翼席へ１４号ソロを放った。直前にスイングした際ににボールが手を直撃した中、右手一本でスタンドにたたき込んだ。四回１死の第２打席。内角高めのボール球をスイングした際、手に当たり本人は激痛に表情をゆがめた。トレーナーがベンチから出てくる中、何度も手を握りながら痛みを消した佐藤輝。プレーを再開し、１球のファウル