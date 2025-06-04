Photo: 神津文人 今年4月に発表され、6月4日に“フレッシュアクア”をシーズナルカラーとして取り入れたモデルが発売になったアディダスの「アディゼロ ボストン 13」。メディア向けに開催された体験イベント「ADIZERO BOSTON 13 TOUR」に参加して、その魅力を体感してきました。“ボストン”という名のついたアディダスのランニングシューズが登場したのは1982年のこと。世界最古の市民マラ