中国の動画配信サービス・愛奇芸（iQIYI）は、5日に行われるサッカーのワールドカップ（W杯）アジア最終（3次）予選の第9節、中国対インドネシアの試合を無料放送すると発表した。W杯アジア最終予選のグループCは第8節を終えた時点で日本が勝ち点20で首位が確定し、すでに本大会出場を決めている。2位はオーストラリア（同13）、3位はサウジアラビア（同10）、4位はインドネシア（同9）、5位はバーレーン（同6）、6位が中国（同6）