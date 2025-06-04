ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、本拠地ドジャースタジアムでのメッツ戦に出場予定。相手先発は、メジャー7年目のグリフィン・キャニング投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は4打数無安打1三振1四球 相手先発は、29歳の右腕キャニング。2017年のドラフト2巡目全体47位でエンゼルスに入団。19年にメジャー