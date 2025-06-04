東京・世田谷区のマンションで多数の施工不良が見つかったとして、所有者らが販売元の東急不動産に対し、マンションの建て替えの義務があることの確認を求める訴えを起こしました。【写真を見る】マンションに多数の施工不良 所有者らが東急不動産を提訴 建て替え求める「人権侵害ともいえるやり方に立ち向かいたい」東急不動産側「コメント差し控える」この問題は、世田谷区の8階建てのマンションで耐震性などに関す