4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比変わらずの3万7780円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値3万7747.45円に対しては32.55円高。出来高は1173枚となっている。 TOPIX先物期近は2784.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.63ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物