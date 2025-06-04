レバンガの初代指揮官が１４シーズンぶりに北海道にカムバックです。トーステン・ロイブルヘッドコーチが６月４日に就任会見を行いました。新たにレバンガの指揮をとるのは、ドイツ出身のトーステン・ロイブルヘッドコーチです。レバンガ発足初年度となる２０１１ー１２シーズンに初代指揮官を務め、資金面・環境面で劣る中、プレーオフ争いを演じました。また、レバンガに加入が