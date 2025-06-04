現在オーストラリアはC組2位に位置している森保ジャパンは6月5日に2026年の北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選でオーストラリア代表と対戦する。すでにW杯出場を決めている日本は、3月シリーズから14選手を入れ替えた。初招集が7人いる状態だが、オーストラリアメディアは日本に勝つのは簡単ではないと感じているようだ。地元メディア「9News」は、「サッカルーズに待ち受ける難しい試練」と、この一戦をプレビューして