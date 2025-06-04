障害がある人の多様な働き方を支援するため、熊本大学が在宅ワーカーとして新たに4人の職員を採用しました。 【写真を見る】熊本大学 「在宅ワーカー」として障害者4人を採用資料のデジタル化などに取り組む 熊本大学は、障害者の在宅就労を支援するNPO法人の事業所にサテライトオフィスを設けていて、2025年2月から4人が研修を受けていました。 研修を終えた4人は6月から熊本大学で事務補助の職員と