6月1日のマルヤス岡崎戦で今季初のベンチ入りJFLアトレチコ鈴鹿FWカズ（三浦知良、58）が、ピッチに戻ってくる。調整不足などで出遅れていたカズだが、1日のマルヤス岡崎戦で今季初のベンチ入り。4日には山本富士雄監督がホームで行われる次戦（8日、対クリアソン新宿）での起用を示唆した。出場すれば昨年11月24日のリーグ最終戦以来6か月半ぶり、58歳初出場となる。チームの練習を終えた山本監督は笑顔で話した。「いつでも