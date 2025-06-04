エースFW北川航也が負傷していたJ1・清水エスパルスは6月4日、J2・藤枝MYFCに育成型期限付きで移籍していたFW千葉寛汰を復帰させることを発表した。両クラブ合意のうえで、6月3日付けで移籍期間の契約を解除することが決定。同5日から練習に合流予定となっている。クラブを通じ、「またエスパルスでプレーできることを嬉しく思います。このチャンスを死に物狂いで掴みにいきます」とコメントした。清水の下部組織出身の千葉は