ワールドユースとシドニー五輪で着用森保一監督率いるサッカー日本代表は、2026年北中米ワールドカップ（W杯）の出場権を史上最速で獲得。「FOOTBALL ZONE」では今回、これまで着用した歴代のユニフォームを深掘り。サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」に黄金世代のワールドユース（現U-20ワールドカップ）とシドニー五輪時に着用のユニフォームについて語ってもらった。フランスW杯終了後、2002年日韓ワールドカッ