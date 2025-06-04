◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ―巨人（４日・ＺＯＺＯマリン）２回に２本の本塁打で３点を失った先発の井上温大投手が、３回にも追加点を奪われた。１死から寺地隆成捕手を死球で出し、池田来翔内野手に左前打され１死一、二塁。山本の二ゴロは併殺を取れず２死一、三塁となったところで、岡大海外野手に右前適時打、藤岡裕大内野手にも左前タイムリーを打たれ、２点を追加、リードを５点に広げられた。井上の投