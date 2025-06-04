◇ウエスタン・リーグ阪神ｰくふうハヤテ（2025年6月4日日鉄鋼板SGLスタジアム）阪神の小幡竜平内野手（24）が4日、ウエスタン・リーグのくふうハヤテ戦で実戦復帰を果たした。この日は「1番・遊撃」で先発出場。初回に先頭で134キロの低めカットボールをはじき返し、左前へ運んだ。実戦復帰の1打席目でいきなり安打をマーク。順調な回復ぶりをアピールした。5月11日の中日戦で負傷し、途中交代。「左下肢の軽度の筋挫