知事会議に続いておこなわれた経済団体との懇談会では、四国新幹線の早期実現に向けた署名活動の中間発表が行われました。懇談会には、四国4県の知事と商工会議所の会長、会頭などが参加しました。この中で、四国新幹線の早期実現に向けた署名活動の中間発表が行われ、四国の内外からおよそ39万人分が集まっていることが報告されました。（四国新幹線整備促進期成会・長井啓介 会長）「地方分散化といった観点からも（四国新幹線は