兵庫県太子町の太子竜野バイパス上り線の王子トンネル付近で、トラックなど5台が関係する事故があり、6人がけがをしています。【映像】現場の様子午後4時40分ごろ、兵庫県太子町の太子竜野バイパス上り線の王子トンネル付近で「トラックが潰れている」と警察に通報がありました。警察と消防によりますと、大型トラックや乗用車など5台が関係する事故で、始めに追突したとみられるトラック運転手の20代の男性が一時車内に閉じ