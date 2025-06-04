クルフとアキの大型犬かくれんぼ 想像以上のデカさに驚きの声わんちゃんホンポ

クルフとアキの大型犬かくれんぼ 想像以上のデカさに驚きの声

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • クルフとアキのジャイアントシュナウザー兄弟がInstagramに投稿された
  • 大型犬に分類されるほどがっしりとした体つきをした犬
  • 「想像の5倍ぐらい大きかった」など、称賛の声が多く寄せられた
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