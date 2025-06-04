旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「점메추（チョムメチュ）」の意味は？「점메추（チョムメチュ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、昼どきの飲食店で使う言葉です。「점메추（チョムメチュ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、