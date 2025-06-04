アメリカニューヨークの国際空港に3日、騒音の軽減に貢献できるとして注目されている電動航空機が着陸しました。ロイター通信などによりますと、アメリカニューヨークの玄関口であるジョン・F・ケネディ国際空港で3日、パイロット1人と乗客4人を乗せた電動航空機が着陸しました。ニューヨーク州の東端に位置する町から離陸し、およそ130キロ先の目的地に45分ほどで到着したということです。今回の試験飛行では、電気代がおよそ