◆日本生命セ・パ交流戦日本ハム―阪神（４日・エスコンフィールド）「４番・サード」でスタメン出場した日本ハムの郡司裕也捕手が、先制打を放った。日本ハムは初回、水谷、清宮幸の連打で無死一、二塁と阪神先発・門別を攻める。しかし、続くレイエスは三ゴロ併殺打で２死三塁。ここで郡司が、フルカウントからの９球目、１４６キロの真っすぐをセンターへはじき返した。先制の中前適時打に、郡司は「打ったのはストレー