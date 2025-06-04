◆イースタン・リーグ巨人５―２ヤクルト（４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の山田龍聖投手が、イースタン・ヤクルト戦に先発。５月末でウエスタン・リーグのくふうハヤテへの派遣が終了し、巨人復帰後初登板初先発となったマウンドで５回８３球を投げて２安打１失点（自責０）、３奪三振、１四球と好投した。最速１４７キロの直球にスライダー、チェンジアップで緩急を利かせ、時折クイック投法も織り交ぜて試合を