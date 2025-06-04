モレンベーク（ベルギー2部）からG大阪へ完全移籍したMF安部柊斗（27）がリーグ再開の清水戦（15日、アイスタ）で新天地デビューに意気込んだ。 「どうなるか分からないけど、最初の試合に照準を合わせてやっていきたい」。チーム合流後初めてフルメニューを消化した。公開練習となった4日はフィジカルトレーニングやミニゲームで積極的な動きを披露した。それでも「ボールを触ったのは1カ月ぶりくらい。トレーニングの