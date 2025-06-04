「ロッテ−巨人」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）巨人の井上温大投手が二回にまさかの２被弾で３失点を喫した。初回を内野ゴロのアウト３つで三者凡退に仕留めた左腕。しかし二回、先頭の山本に右翼席へ先制ソロを浴びると、さらに岡の四球を挟んで、藤岡にも痛い２ランを右翼席へ運ばれてしまった。井上の１試合２被弾は今季初めて。昨年の６月２７日・ＤｅＮＡ戦以来の屈辱となってしまった。続く三回も１死から寺地