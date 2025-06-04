巨人の長嶋茂雄終身名誉監督の追悼記帳所に、多くのファンなどが訪れています。東京・稲城市の記帳所から、東中健キャスターが中継でお伝えします。ジャイアンツタウンスタジアムでは試合前、長嶋茂雄さんに黙とうがささげられました。その試合が行われたすぐ目の前には、記帳所があります。午後5時で受付を終了しているということなので、もうまもなくというところですが、それでも記帳されている方がいらっしゃいます。朝から多