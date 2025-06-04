「ロッテ−巨人」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）試合開始前には３日に肺炎のために死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督（享年８９）を悼み、両チームの選手、首脳陣とスタンドのファンで黙とうをささげた。ビジョンには長嶋氏の写真が掲出された。この日、ＺＯＺＯマリンスタジアムには半旗が掲げられ、巨人選手たちのユニホームの左袖には喪章が付けられた。「ミスタープロ野球」として巨人ファンを含めた野球ファン