熊本市電（路面電車）の相次ぐ運行トラブルを受け、熊本市が設置した「市電再生タスク・フォース」のメンバーが、今後の方向性について意見を述べました。 【写真を見る】熊本市電（路面電車）の再生へタスク・フォース始動「私たちがやらないといけない」 ※タスク・フォース＝「緊急性の高い課題解決のための臨時組織」 熊本市交通局井芹和哉 交通事業管理者「タスクフォースがやってく