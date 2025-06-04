バチェラー・ジャパン』シーズン5竹下理恵、尾粼真衣、鈴木光 人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』。その最新シーズンが6月5日(木)よりPrime Videoで独占配信される。今回、前作シーズン5に参加した尾崎真衣(※「崎」は正しくは「立さき」)、竹下理恵、鈴木光の3人が６代目バチェラーと参加女性のインタビュー動画を視聴。HOMINISではそんな3人にインタビューを行い、6代目バチェラーや参加女性への印