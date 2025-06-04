2年後に石川県内で開催される全国高等学校総合文化祭に向け4日、初めての実行委員会が開かれました。 野々市明倫高校の書道部が書き上げたのは… 今回の大会のテーマ。文化部のインターハイとも呼ばれる全国高等学校総合文化祭が、石川県内で開催されるのは1980年以来、2回目です。 大会中は、全国の高校生約2万人が石川県内各地で、演劇や書道、茶道や軽音楽など22部門で日頃の成果を披露します。 初回と