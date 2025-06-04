【ドレスアップボディ【L】】 予約開始：6月5日 発売日・価格：未定 コトブキヤは、プラモデル「ドレスアップボディ【L】」を6月5日に予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、同社の美少女プラモデル「創彩少女庭園」をドールとして遊べる素体「ドレスアップボディ」より、高身長の素体を表現したLサイズをプラモデルにしたもの。 今回「