ポーズをとるフォーダム大のジェイコブス晶（FordhamUniversity提供・共同）パリ五輪のバスケットボール男子日本代表で、全米大学体育協会（NCAA）1部のハワイ大からフォーダム大に転校したジェイコブス晶（21）が、4日までに共同通信の取材に応じた。「もっとレベルが高いところで」と、NCAAの中でも競技力が高いとされる「アトランティック10カンファレンス」のチームへの移籍を決断したと説明。最高峰のNCAAトーナメント（