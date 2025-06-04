◇交流戦ロッテ―巨人（2025年6月4日ZOZOマリン）“大ナタ”効果いきなり！ロッテは4日、本拠・ZOZOマリンで巨人と対戦。交流戦開幕前日となる2日にチーム体制の強化を目的に配置転換が行われ、ここまで置かれていなかった1軍ヘッドコーチにサブロー2軍監督兼統括打撃コーチ（49）が就任したが、2回に2本の本塁打で3点を先制するなど、いきなり体制変更が結果となって表れる形となった。2日に松本尚樹球団本部長（54）は