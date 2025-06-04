石破政権が来年度中の創設を目指す防災庁について、有識者会議はきょう、「平時から災害時、復興期まで一貫した司令塔機能を担うことが必要」などとする報告書を赤沢担当大臣に提出しました。報告書では、防災庁の役割について、▼政策立案、▼インフラ強靭化などの事前防災、▼被災者支援など災害発生後の復旧・復興対応を、平時から災害時、復興期まで一貫した司令塔機能を担うことが必要だとしています。また、内閣直轄の組織と