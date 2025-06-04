農林水産省は４日、中小のスーパーや米穀店を対象とした政府備蓄米の随意契約について、同日午後６時時点で６２社・計８５１７トン分の申し込みが確定したと発表した。内訳は、中小スーパー向けが３３社・６７４４トン、米穀店向けが２９社・１７７３トン。中小スーパー向けには、コンビニエンスストア大手のセブン―イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソンなどが申し込んだ。米穀店向けの申し込みは２万トンの上限