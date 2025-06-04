石破茂首相石破茂首相が、日本の財政状況は2009年に財政危機が表面化したギリシャより悪いと説明し、波紋を広げた。国民民主党の玉木雄一郎代表は、首相の主張を突き崩す指標を示し反論した。「わが国の財政状況は間違いなく、極めてよろしくない。ギリシャよりもよろしくない」。首相は5月19日の参院予算委員会で、財政状況を理由に減税を「ちゅうちょしているのではないか」と問いただした国民民主の浜野喜史氏に反論した。