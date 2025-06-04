◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンクー中日（4日、みずほPayPayドーム）ソフトバンク打線が、元同僚でもある中日の三浦瑞樹投手から2回に2本のホームランを放ちました。今オフにソフトバンクから戦力外となり、中日と育成契約を結び、4月に支配下を勝ち取った三浦投手。交流戦第2戦で早速古巣との対戦機会が設けられました。1回先頭打者の周東佑京選手が内野安打で出塁すると、続く打者はダブルプレーで倒れます。柳町達選手がレ