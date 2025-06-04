立憲民主党は、今月22日投開票の都議会議員選挙に向けた公約を発表し、物価高騰対策として家賃補助などを盛り込みました。立憲民主党・長妻昭都連会長「社会保障と雇用政策については、どの党にも負けない蓄積があると自負している」立憲民主党の公約では、物価高騰対策として家賃補助制度の創設を掲げたほか、中小企業の賃上げを支援するとしています。また、医療や介護を充実させる政策として、がん患者が治療を受けながらも、仕